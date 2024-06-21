Göztepe Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe son olarak Karagümrük forması giyen Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı
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21 Haziran 2024 14:29
Süper Lig'de 2 yıllık aradan sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi dış transferde Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayıp, Orta Afrikalı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaac Solet'le anlaşan Göztepe, eski milli sağ bek Nazım Sangare'yle de el sıkıştı.

Almanya'da Gineli bir baba ile Türk bir annenin oğlu olarak dünyaya gelip kariyerine Alemannia Aachen'da başlayan, ardından Fortuna Düsseldorf, Osnabrück, Antalyaspor, Fenerbahçe ve son olarak Karagümrük'te forma giyen Nazım Sangare, sağlık kontrolünden geçmek için İzmir'e geldi.

Nazım Sangare'yle birlikte Solet'in de İzmir'de sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Kariyerinde A Milli Takım'da 6 kez forma giyen Nazım, Süper Lig'de 139 maça çıktı. Nazım Sangare, 3 sezon Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra geçen sezon Karagümrük'te görev yaptı.

 

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