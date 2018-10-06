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Göztepe milli araya moralsiz girdi

Ligde Kasımpaşa'ya mağlup olan Göztepe, milli maç arasına moralsiz girdi.

Kaynak: AA
Göztepe milli araya moralsiz girdi
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06 Ekim 2018 15:36
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilerek 3 haftalık galibiyet serisine son veren Göztepe, milli maç arasına moralsiz girdi.

Ligdeki 4'üncü yenilgisini alan Göztepe'de mağlubiyetten çok takımın iki bek oyuncusu Adama Traore ve Lamine Gassama'nın sakatlanması teknik ekibi üzdü.

Teknik direktör Bayram Bektaş, İstanbul deplasmanında istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi. Kasımpaşa'nın oyunu yönlendirdiğini anlatan genç teknik adam, "Onların istediği gibi oynadık. Böyle bir takıma karşı atakları sonuçlandırmak durumundaydık. Hücum hattına yakın da oynayamadık. Ayrıca ileriye çıkarken top kayıplarımız oldu, kontratak yedik" diye konuştu.
Bektaş, Traore'nin 17'nci, Gassama'nın ise 35'inci dakikalarda oyundan çıktığını belirterek, "Beklerimiz müsabakaya devam edemedi. Hesapta olmayan durumlar yaşandı ve elimiz kolumuz bağlandı" açıklamasını yaptı.

Karşılaşmada 2-1'i bulduktan sonra beraberliği yakalayamadıklarını sözlerine ekleyen Bektaş şu şekilde konuştu:

"Üçüncü golü yedikten sonra oyun bizim açımızdan koptu. Çok üzgünüz. Önümüzde milli maç arası var. Bu bölümü iyi değerlendirmek zorundayız. Umarım Beşiktaş maçına kadar sakatlarımız iyileşir. Biz de yolumuza devam ederiz."

Öte yandan Göztepe, geçen sezon da Kasımpaşa'ya 2 maçta da yenilmişti.

SAĞLIK KURULU SEFERBER OLDU
Göztepe'de sol bek Adama Traore'nin dizinden, sağ bek Lamine Gassama'nın ise kasığından sakatlanması sağlık kurulunu alarma geçirdi. Traore'nin sol dizinin üzerine düşmesi sonucu deneyimli futbolcuda ilk belirlemelere göre zedelenme tespit edildi. Gassama'nın da kasığında ödem ve kanama mevcut olduğu bildirildi. İki oyuncunun çekilecek MR'larının ardından Beşiktaş karşısında oynayıp oynamayacakları belli olacak.

YASİN YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Göztepe'nin yaz döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Yasin Öztekin, Kasımpaşa maçında takımının en iyilerinden biriydi. Mücadelenin 69'uncu dakikasında mükemmel bir gole imza atan deneyimli kanat oyuncusu takımına puan kazandıramasa da 4 hafta üst üste sevinç yaşadı. Gol sayısını 5'e çıkaran Yasin, Kayserispor, Trabzonspor (2) ve Atiker Konyaspor maçlarında topu filelere gönderdi.

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