Göztepe milli arada toparlandı

Trendyol 1'inci Lig'de üst üste Manisa FK, Adanaspor ve Boluspor'u yenerek 8'inci hafta sonunda adını 14 puanla Play-Off hattına yazdıran Göztepe'ye milli ara ilaç gibi geldi. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Göz-Göz'de tüm sakat futbolcular iyileşti.



Ayak tabanından yaşadığı sakatlık sonucu 8 maçta forma giyemeyen sol bek İsmail Köybaşı'nın yanı sıra kanat Billal Messaoudi ve orta saha Ahmed Ildız da tamamen sağlığına kavuştu.



Milli arada yoğun şekilde çalışan Göztepe, bu süreçte Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazanarak moral buldu. İsmail bu karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkıp bir de gol attı. Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda işler yolunda giderken, teknik direktör Radomir Kokovic'in de kadro olarak eli güçlendi.



