Göztepe, Michee Ngalina'yı transfer etti

Göztepe, Michee Ngalina ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Michee Ngalina'yı transfer etti
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02 Ocak 2023 20:10
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kongolu Michee Ngalina ile 1 yıl opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ngalina'nın daha önce Philadelphia Union, Switchbacks ve Los Angeles takımlarında forma giydiği belirtildi.

Ngalina'ya Göztepe kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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