29 Ekim

Göztepe makineye bağladı: 5'te 5

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe makineye bağladı: 5'te 5
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28 Ekim 2023 15:49
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 38. dakikada Kenneth Mamah kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 5 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Göztepe 20 puana yükselirken, Keçiörengücü 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe evinde Kocaelispor'u konuk ederken, Keçiörengücü deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

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