Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 38. dakikada Kenneth Mamah kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 5 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Göztepe 20 puana yükselirken, Keçiörengücü 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe evinde Kocaelispor'u konuk ederken, Keçiörengücü deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 38. dakikada Kenneth Mamah kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 5 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Göztepe 20 puana yükselirken, Keçiörengücü 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe evinde Kocaelispor'u konuk ederken, Keçiörengücü deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.