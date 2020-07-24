Süper Lig'de gelecek sezon planlamasına başlayan Göztepe'de yönetim, takımın başına getireceği ismi buldu. Mevcut teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin'i listesine ekledi.



Yeni Asır'dan Burak Hakerler'in haberine göre; Galatasaray'da Fatih Terim'in sağ kolu olarak çalışan ve yeni sezonda Süper Lig'de teknik direktör olarak görev yapmak için izin isteyen 46 yaşındaki Şahin, Göz- Göz'ün radarına girdi.



ŞANS VERECEK



Süper Lig'e çıktığı ilk sezon o dönem Beşiktaş'ın başında olan Şenol Güneş'in yardımcısı olarak çalışan Tamer Tuna ile anlaşan Göz-Göz sezonu 6. sırada başarılı bir pozisyonda bitirmişti.



Üç yıllık süreçte Bayram Bektaş ve İlhan Palut gibi 1. Lig patentli Süper Lig deneyimi olmayan isimlere yönelen yönetim, Levent Şahin'e de bir şans vermeye hazırlanıyor.



Florya'dan ayrılacak Levent Şahin için Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig'e yeni çıkan Hatayspor, Gaziantep FK ve Adanaspor'un da devrede olduğu, İzmir ekibinin diğer takımlardan bir adım öne çıktığı öğrenildi.



İKİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI



Göztepe'nin gündemine gelen Levent Şahin bu zamana kadar iki takımda teknik direktörlük yaptı. 2009 yılında Bugsaş'ı çalıştıran Şahin, 2017'de de Adanaspor'un birinci adamı olarak görev yaptı. 46 yaşındaki deneyimli teknik adam A Milli Takım'da da Fatih Terim ve Lucescu'nun yardımcılıklarını yapmıştı.



