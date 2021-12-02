Göztepe kupada 5 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe, TFF 3. Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor'u 5-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe kupada 5 golle turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2021 18:53
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Göztepe, Kahta 02 Spor ile karşılaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 5-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Göztepe'ye turu getiren golleri 20. ve 55. dakikalarda Cherif Ndiaye, 42. dakikada Kahraman Demirtaş, 79. dakikada Dino Arslanagic ve 86. dakikada Rudi Baku kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.