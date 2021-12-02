Göztepe kupada 5 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Göztepe, Kahta 02 Spor ile karşılaştı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 5-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Göztepe'ye turu getiren golleri 20. ve 55. dakikalarda Cherif Ndiaye, 42. dakikada Kahraman Demirtaş, 79. dakikada Dino Arslanagic ve 86. dakikada Rudi Baku kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 5-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Göztepe'ye turu getiren golleri 20. ve 55. dakikalarda Cherif Ndiaye, 42. dakikada Kahraman Demirtaş, 79. dakikada Dino Arslanagic ve 86. dakikada Rudi Baku kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.