Göztepe kritik eşikte

Göz-Göz, art arda şampiyonluk yarışındaki Ankara Keçiörengücü ve lider Eyüpspor'la oynayacağı maçlarda alacağı sonuçlarla üst gruba yaklaşmaya çalışacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe kritik eşikte
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12 Kasım 2022 15:46
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından Yılport Samsunspor'a deplasmanda tek golle yenilerek fren yapan Göztepe, sıralamadaki yeri için önemli maçlara çıkacak.

Ligde play-off hattının 4 puan gerisinde, düşme hattının da 4 puan üzerinde haftaya başlayan Göz-Göz, art arda şampiyonluk yarışındaki Ankara Keçiörengücü ve lider Eyüpspor'la oynayacağı maçlarda alacağı sonuçlarla üst gruba yaklaşmaya çalışacak. 

Bu karşılaşmaların ardından İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Göztepe, 3 maçlık periyodu 9 puanla geçerse play-off yolunu açacak.

Evi Gürsel Aksel Stadı'nda geçen sezondan itibaren aylarca galibiyete hasret kaldıktan son 3 sınavda Ziraat Türkiye Kupası'nda Karbel Karaköprü Belediyespor ve Bucaspor 1928'i 2-0, ligde Altaş Denizlispor'u 5-0 yenen sarı-kırmızılılar, iç sahadaki seriyi pazartesi günü Keçiörengücü önünde sürdürmek istiyor. 
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