Göztepe kritik eşikte

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından Yılport Samsunspor'a deplasmanda tek golle yenilerek fren yapan Göztepe, sıralamadaki yeri için önemli maçlara çıkacak.



Ligde play-off hattının 4 puan gerisinde, düşme hattının da 4 puan üzerinde haftaya başlayan Göz-Göz, art arda şampiyonluk yarışındaki Ankara Keçiörengücü ve lider Eyüpspor'la oynayacağı maçlarda alacağı sonuçlarla üst gruba yaklaşmaya çalışacak.



Bu karşılaşmaların ardından İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Göztepe, 3 maçlık periyodu 9 puanla geçerse play-off yolunu açacak.



Evi Gürsel Aksel Stadı'nda geçen sezondan itibaren aylarca galibiyete hasret kaldıktan son 3 sınavda Ziraat Türkiye Kupası'nda Karbel Karaköprü Belediyespor ve Bucaspor 1928'i 2-0, ligde Altaş Denizlispor'u 5-0 yenen sarı-kırmızılılar, iç sahadaki seriyi pazartesi günü Keçiörengücü önünde sürdürmek istiyor.

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