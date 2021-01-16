Göztepe, Konya'yı geçti; 6 hafta sonra 3 puana koştu

Göztepe

Göztepe

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaştı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2'lik skorla kazandı. Göztepe'nin gollerini 17. dakikada Marko Mihojevic ile 30 ve 58. dakikalarda yeni transfer Peter Zulj kaydetti. Anderlecht'ten alınan 27 yaşındaki Avusturyalı Zulj, ilk maçında iki gol birden atma başarısı gösterdiGöztepe'nin golleri 54. dakikada Sokol Cikalleshi ile 62'de Amir Hadziahmetovic'ten geldi.Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 22 puanda kalırken Göztepe 22 puana yükseldi ve 6 haftalık kazanamama serisini sonlandırdıLigin bir sonraki haftasında Konyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak17. dakikadaöne geçti. Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Mihojevic, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.26. dakikadasavunmasından dönen topla ceza yayı içinde buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle üstten kornere gitti.30. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin ceza sahası içinden pasına hareketlenen Zulj'un vuruşu sonrası kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 0-2.33. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortası sonrası Jevtovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında kaleci İrfan Can Eğribayat, kendi kafasına çarparak kaleye yönelen topu çizgide kontrol etti.İkinci devre birazdan...