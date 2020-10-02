Göztepe, Kerim Alıcı'yı transfer etti

Süper Lig ekibi Göztepe, TFF 1. Lig takımı Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Göztepe, Kerim Alıcı'yı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2020 14:41
Süper Lig temsilcisi Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu oyuncusu Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2014-2015 sezonunda Altınordu'da profesyonel olan Kerim Alıcı, İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 91 maça çıktı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için