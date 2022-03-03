Göztepe, Kasımpaşa maçı öncesi kenetlendi

Ateş hattında bulunan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı kritik Kasımpaşa maçı öncesi kenetlendi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Kasımpaşa maçı öncesi kenetlendi
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03 Mart 2022 12:48
Üst üste aldığı yenilgiler nedeniyle düşme potasına gerileyen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi kenetlendi.

Başkan Mehmet Sepil hafta boyunca Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımı yalnız bırakmazken, teknik ekip ve futbolcular ise dış dünyaya kapılarını kapadı. Bu maça göre geleceği şekillenecek olan teknik direktör Nestor El Maestro'nun oyuncularıyla tek tek ilgilendiği bildirilirken, karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı.

Bilet fiyatları 1'inci kategori 408.50, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.50 ve 6'ncı kategori 27.50 TL olarak belirlendi. Galatasaray maçında çıkan olaylar ve kötü tezahürat yüzünden passolig kartları bloke edilen taraftarın izleyemeyeceği maçta yine tribünlere yoğun ilgi olması bekleniyor.

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