Göztepe kaptanı bırakmadı: 5 yıllık imza

Göztepe, 27 yaşındaki Halil Akbunar ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Galatasaray ve Trabzonspor ile de adı anılan 27 yaşındaki oyuncu, böylece 2026'ya kadar İzmir ekibine kendisini bağlamayı kabul etmiş oldu.



Göztepe altyapısında yetişen Halil Akbunar, sözleşmesini tamamlarsa İzmir ekibinde 15 yıl geçirmiş olacak.





