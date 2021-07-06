Göztepe kaptanı bırakmadı: 5 yıllık imza

Göztepe, kaptanı Halil Akbunar ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
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Göztepe kaptanı bırakmadı: 5 yıllık imza
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06 Temmuz 2021 21:41
Göztepe, 27 yaşındaki Halil Akbunar ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray ve Trabzonspor ile de adı anılan 27 yaşındaki oyuncu, böylece 2026'ya kadar İzmir ekibine kendisini bağlamayı kabul etmiş oldu.

Göztepe altyapısında yetişen Halil Akbunar, sözleşmesini tamamlarsa İzmir ekibinde 15 yıl geçirmiş olacak.



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