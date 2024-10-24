Göztepe kapalı gişe oynayacak

Cumartesi günü evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de taraftar yine stadı tıklım tıklım dolduracak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe kapalı gişe oynayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2024 17:33
Süper Lig'de cumartesi günü evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de taraftar yine stadı tıklım tıklım dolduracak.

Çarşamba günü 500 TL ve 3bin 250 TL arasında satışa çıkan biletleri kısa sürede tüketen sarı-kırmızılı futbolseverler tribün şov yapacak. 2024 yılında Gürsel Aksel Stadı'nda hiç maç kaybetmeyen Göztepe takımı da tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı. Bu sezon sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göz-Göz Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0 ve Sivasspor'u da 3-2 yendi. Trabzonspor ise 12 puanla 8'inci sırada olmasına rağmen Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen 3 takım arasında yer aldı. Trabzonspor'a ilk yenilgisini yaşatmayı hedefleyen İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper Miroshi ve golcü Kubilay dışında eksik bulunmuyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery