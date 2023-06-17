Göztepe kaleci transferini bitiriyor

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, kaleci transferinde de sona yaklaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe kaleci transferini bitiriyor
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17 Haziran 2023 13:42
Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'le prensipte anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de küme düşen Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan'la da el sıkıştı.

Giresunspor'la sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki file bekçisinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Ferhat'ın resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Dardanelspor'da 2006-2007 sezonunda kariyerine başlayan Ferhat Kaplan, Gençlerbirliği, Adana Demirspor ve Giresunspor'da top koşturdu.

Bu sezon Giresunspor'da 13 Süper Lig maçına çıkan Ferhat, 1102 dakika süre aldı.

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