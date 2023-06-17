Göztepe kaleci transferini bitiriyor

Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'le prensipte anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de küme düşen Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan'la da el sıkıştı.
Giresunspor'la sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki file bekçisinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Ferhat'ın resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Dardanelspor'da 2006-2007 sezonunda kariyerine başlayan Ferhat Kaplan, Gençlerbirliği, Adana Demirspor ve Giresunspor'da top koşturdu.
Bu sezon Giresunspor'da 13 Süper Lig maçına çıkan Ferhat, 1102 dakika süre aldı.
Giresunspor'la sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki file bekçisinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Ferhat'ın resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Dardanelspor'da 2006-2007 sezonunda kariyerine başlayan Ferhat Kaplan, Gençlerbirliği, Adana Demirspor ve Giresunspor'da top koşturdu.
Bu sezon Giresunspor'da 13 Süper Lig maçına çıkan Ferhat, 1102 dakika süre aldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ