Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1994 doğumlu oyuncu Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Mardin'de dünyaya gelen Kahraman'ın Belçika'nın RCS Verviers takımında profesyonel olduktan sonra Roda, Den Bosch, Niğde Anadolu ve Altınordu takımlarında forma giydiği belirtildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1994 doğumlu oyuncu Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Mardin'de dünyaya gelen Kahraman'ın Belçika'nın RCS Verviers takımında profesyonel olduktan sonra Roda, Den Bosch, Niğde Anadolu ve Altınordu takımlarında forma giydiği belirtildi.