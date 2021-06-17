Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladı.

Haber; AA
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Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti
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17 Haziran 2021 17:09
Kahraman Demirtaş
Kahraman Demirtaş
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1994 doğumlu oyuncu Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Mardin'de dünyaya gelen Kahraman'ın Belçika'nın RCS Verviers takımında profesyonel olduktan sonra Roda, Den Bosch, Niğde Anadolu ve Altınordu takımlarında forma giydiği belirtildi.


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