Göztepe, Jose Sosa'ya talip oldu!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın 3-4-3 sisteminde yer vermeyi düşünmediği Jose Sosa'nın takımdan ayrılması beklenirken, 36 yaşındaki yıldıza sürpriz bir talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Göztepe, Jose Sosa'ya talip oldu!
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04 Ağustos 2021 12:42
Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmak isteyen ve bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, yıldız harekatına başladı.

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Jose Sosa'yı liste başına çekti. Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibi temaslara başladı.

Yönetim, bonservis konusunda anlaşma sağlamazsa kiralama formülünü devreye sokacak.


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