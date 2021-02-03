Göztepe, İzmir'de Malatyaspor'u yenemiyor!

Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Göztepe, 23. hafta mücadelesinde yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.



Göztepe ile Yeni Malatyaspor arasında yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak.



İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kayıpsız geçtikten sonra Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a yenilen Göztepe'nin 25 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu yer almıyor.



Geçen hafta Fatih Karagümrük'le berabere kalan Yeni Malatyaspor ise 23. haftaya 28 puanla girdi. Malatya ekibinde cezalı Kubilay Kanatsızkuş ile Teenage Hadebe yarın forma giyemeyecek.



İki takımın Süper Lig'deki 7 karşılaşmasında Göztepe'nin 1, Yeni Malatyaspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı. Göztepe'nin 9 gol attığı karşılaşmalarda, Yeni Malatyaspor fileleri 12 kez havalandırdı.



Göztepe'nin İzmir'de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.



