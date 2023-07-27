Göztepe, İtalya'da kazandı

Göztepe, Serie D takımlarından FC Legnago Salus'u 1-0 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe, İtalya'da kazandı
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27 Temmuz 2023 14:13
Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bulunduğu İtalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçını kazandı.

İtalya Seri D takımlarından FC Legnago Salus ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 66'ncı dakikada penaltıdan Mamah attı.

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, özel maçta Arda Özçimen - Uğur Kaan Yıldız, Erkam Kömür, Lukas Erhan Gottwalt, Taha Altıkardeş, Yunus Emre Gedik, Chidindu Lucky, Furkan Malak, Tuğbey Akgün, Kubilay Kanatsızkuş, Marko Kvasina ilk 11'ini sahaya sürdü. İtalya'da 2 Ağustos tarihine kadar kamp yapacak Göztepe 2 özel maç daha oynayacak. 
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