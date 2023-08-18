Göztepe, İstanbul'da telafi arıyor

Sakaryaspor'a tek golle mağlup olarak 2023-2024 sezonuna puansız başlayan Göztepe cumartesi günü 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, İstanbul'da telafi arıyor
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18 Ağustos 2023 13:56
Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor'a mağlup olan Göztepe, Ligin 2. haftasında cumartesi günü Ümraniyespor'a konuk olacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada Burak Olcar düdük çalacak.

Konuk ekip sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan sol bek İsmail Köybaşı, İstanbul deplasmanında oynayamacak.

Yeni transferlerden Senegalli futbolcu Diallo'nun durumu ise maç saatinde netleşecek. Teknik Direktör Radomir Kokovic alınan yenilgiyi telafi edeceklerini belirtti. 
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