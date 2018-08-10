  •  
    Transfer pazarlıklarında Serdar'a TALİP oldular!
  •  
    Eljif Elmas için sürpriz gelişme! Devler sırada
  •  
    G.Saray "bedava" yıldızı çok istiyor ama ENGEL...
  •  
    UEFA, Devler Ligi için en iyi adaylarını açıkladı!..
  •  
    G.Saray'ın yeni forması belli! İstanbul Boğazı...

Göztepe, İspanyollar ile yeniden masada

Celso Borges için yeniden temaslara başlayan Göztepe, bonservis pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor. 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda el sıkışan İzmir ekibi, artık Deportivo'yu ikna etmenin yollarını arıyor.

Göztepe, İspanyollar ile yeniden masada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2018 10:31
Önümüzdeki sezon Avrupa bileti almayı hedefleyen Göztepe, transferde gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar, Celso Borges için geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağlayamadığı Deportivo La Coruna ile tekrardan masaya oturdu.

Teknik direktör Bayram Bektaş'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Kosta Rikalı futbolcu için İspanyol ekibine pres yapan İzmir temsilcisi, görüşmelerde önemli bir mesafe katetti.

Doumbia işi yattı

30 yaşındaki futbolcu için bonservis pazarlıkları kıran kırana devam ederken, Başkan Mehmet Sepil'in de bizzat devrede olduğu kaydedildi.

Tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılı ekip, artık Deportivo ile el sıkışmanın yollarını arıyor.

Öte yandan Sporting Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Seydou Doumbia'nın yüksek maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçildiği kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için