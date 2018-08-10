Doumbia işi yattı

Önümüzdeki sezon Avrupa bileti almayı hedefleyen Göztepe, transferde gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar,için geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağlayamadığı Deportivo La Coruna ile tekrardan masaya oturdu.Teknik direktör Bayram Bektaş'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Kosta Rikalı futbolcu için İspanyol ekibine pres yapan İzmir temsilcisi, görüşmelerde önemli bir mesafe katetti.30 yaşındaki futbolcu için bonservis pazarlıkları kıran kırana devam ederken, Başkan Mehmet Sepil'in de bizzat devrede olduğu kaydedildi.Tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılı ekip, artık Deportivo ile el sıkışmanın yollarını arıyor.Öte yandan Sporting Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Seydou Doumbia'nın yüksek maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçildiği kaydedildi.