Göztepe ışığı gördü

1'inci Lig'de Tuzlaspor'un ardından evinde Giresunspor'u da mağlup edip 2'de 2 yapan Göztepe, Süper Lig yolunda tekrar çıkışa geçti. Takımın mağlup olduğu 2 haftadan sonra dümene geçen Bulgar teknik patron Stanimir Stoilov yönetiminde Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor'u da 3-0 yenmeyi başaran Göz-Göz, 26 puana ulaşıp averajla yeniden 3'üncü sıraya yükseldi. Özellikle üst sıralardaki rakiplerinden Kocaelispor'un yenildiği haftayı çok iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, 2'nci sırayla arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Son iki maçı gol yemeden 5 gol atarak kazanan, bu sezon 8'inci galibiyetini de kalesini gole kapatarak alan Göztepe, Stoilov'la fark yaratmaya başladı.



Çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Stanimir Stoilov, "Maç içinde çok fazla fırsat bulduk. Bunları değerlendiremedik. Bitiricilik anlamında daha fazla konsantre olmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek, bizim için her şey daha iyi olur. Oyun tarzımızı istediğimiz gibi oynamaya çalıştık. Daha domine eden, önde basan, agresif ve dinamik bir görüntü ortaya koyduk. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbirimiz, 'Her şey çok güzel gidiyor' diye bir düşünceye kapılmayacağız. Bunun üzerine koymak zorundayız" dedi.



Göztepe çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon'u konuk edecek.





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