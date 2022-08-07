Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı hücum oyuncusu Isaac Atanga'yı 1 yıl kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti
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07 Ağustos 2022 17:51
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı hücum oyuncusu Isaac Atanga ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ganalı futbolcunun Nordsjaelland ve Cincinnati takımlarında forma giydiği belirtildi. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Atanga'ya başarılar dileğinde bulunuldu.

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