Göztepe, İngiliz orta sahayı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Manchester City altyapısından yetişen İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, İngiliz orta sahayı transfer etti
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01 Temmuz 2022 18:30
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Manchester City altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki Palmer, FC Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington'da forma giydi.

Dört yıllık sözleşme imzalanan Romal Palmer'a sarı-kırmızılı formayla başarı dileğinde bulunuldu.

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