Göztepe ilki yaşamak istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u tek golle geçip rahatlayan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Altaş Denizlispor maçına kilitlendi.



Cumhuriyet Bayramı'nda rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek sarı-kırmızılılar, kazanıp bu sezon ilk kez seri yakalamanın hesaplarını yapmaya başladı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden, bu sene ise 1'inci Lig'de inişli çıkışlı grafik ortaya koyan Göztepe, son galibiyet serisini 2021-2022'de yaptı.



Süper Lig'de üst üste Anlatyaspor, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir'i mağlup eden sarı-kırmızılılar ardından çıktığı 15 maçın 14'ünü kaybedip sadece 1'inde sahadan berabere ayrıldı.



Bu sezon ise Sakaryaspor, Altınordu ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını 1-0 kazanabilen Göztepe, her galibiyetin ardından puan kayıpları yaşadı.



Kazanıp hem seri yakalamak hem de düşme hattından uzaklaşmak isteyen İzmir ekibinde tüm planlar 3 puan üzerine kuruldu. Göztepe bu sezon sahasında istediği sonuçları da alamadı.



Gürsel Aksel'de 4 maça çıkan Göztepe, sadece Altınordu'yu yenerken, Tuzlaspor'a mağlup olup Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Emer Çolak cezalı, Lukas Erhan ve Palmer ise sakat.









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