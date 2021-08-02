Göztepe, ilk seyircili maçında Altınordu ile karşılaşacak

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 7 Ağustos Cumartesi günü TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 sezon aradan sonra taraftarlarla buluşacak olmanın heyecanının yaşandığı belirtildi.
Gürsel Aksel Stadı'nda 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Altınordu ile oynanacak hazırlık maçının bilet satışlarının yarın saat 15.00'te Passolig sistemi üzerinden gerçekleştirileceği aktarıldı.
2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarların, yarın 15.00 ile 5 Ağustos Perşembe günü 11.00 saatleri arasında öncelikli ve indirimli bilet satın alabileceği kaydedildi.
Bilet kalması durumunda 5 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te genel satışın başlayacağı belirtildi.
Bilet satışları esnasında Passolig sistemi üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacağı kaydedildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 sezon aradan sonra taraftarlarla buluşacak olmanın heyecanının yaşandığı belirtildi.
Gürsel Aksel Stadı'nda 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Altınordu ile oynanacak hazırlık maçının bilet satışlarının yarın saat 15.00'te Passolig sistemi üzerinden gerçekleştirileceği aktarıldı.
2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarların, yarın 15.00 ile 5 Ağustos Perşembe günü 11.00 saatleri arasında öncelikli ve indirimli bilet satın alabileceği kaydedildi.
Bilet kalması durumunda 5 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te genel satışın başlayacağı belirtildi.
Bilet satışları esnasında Passolig sistemi üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacağı kaydedildi.