Göztepe, ilk seyircili maçında Altınordu ile karşılaşacak

Süper Lig takımlarından Göztepe ilk seyircili maçını İzmir ekibi Altınordu ile oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, ilk seyircili maçında Altınordu ile karşılaşacak
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02 Ağustos 2021 22:01
İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 7 Ağustos Cumartesi günü TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 sezon aradan sonra taraftarlarla buluşacak olmanın heyecanının yaşandığı belirtildi.

Gürsel Aksel Stadı'nda 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Altınordu ile oynanacak hazırlık maçının bilet satışlarının yarın saat 15.00'te Passolig sistemi üzerinden gerçekleştirileceği aktarıldı.

2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarların, yarın 15.00 ile 5 Ağustos Perşembe günü 11.00 saatleri arasında öncelikli ve indirimli bilet satın alabileceği kaydedildi.

Bilet kalması durumunda 5 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te genel satışın başlayacağı belirtildi.

Bilet satışları esnasında Passolig sistemi üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacağı kaydedildi.


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