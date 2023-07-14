Göztepe ilk kez sahneye çıkıyor

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Göztepe, yeni transferleriyle ilk kez taraftarının karşısına çıkacak.



Antrenmanlarını 2 Temmuz'dan bu yana Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibi, İtalya kampı öncesi sezonun ilk özel maçında İngiliz temsilcisi Southampton'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin bakımı çalışmaları sürdüğü için son anda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'na alınan hazırlık karşılaşması saat 20.15'te başlayacak. Gürsel Aksel Stadı için satılan maç bileti bedellerinin taraftarlara 9 gün içinde iade edileceği açıklanırken, Bornova Stadı'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları kale arkası 25, maraton 50, numaralı 75, VIP 100 TL olarak belirlendi.



TARİHTE İLK KEZ



Taraftarlar sosyal medyada stat değişikliğine tepki gösterdi. Sezonun bu ilk hazırlık maçıyla geçen yıl Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini alıp kulübün futbol şubesini yöneten Sport Republic'in iki kardeş takımı tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek. Sport Republic'in yine geçen yıl devraldığı Southampton, İngiltere Premier Ligi'nde küme düşme acısı yaşamıştı.



Transferde şimdiye kadar 5 takviye yapan Göztepe'de Kasımpaşa'dan alınan stoper Tarkan, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün, Trabzonspor'dan defans Taha ve yine Southampton'dan kiralanan Polonyalı kaleci Mateusz Lis ilk kez taraftar önüne çıkacak.



