Göztepe, ilk devreyi deplasmanda tamamlayacak

Trendyol 1. Lig'de son 4 maçını kayıpsız geçen Göztepe, ilk devrenin son maçında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, ilk devreyi deplasmanda tamamlayacak
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23 Aralık 2023 13:50
Trendyol 1. Lig'de son 4 maçını kayıpsız geçen Göztepe, ilk devrenin son maçında deplasmanda Bodrum FK ile mücadele edecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından 17. haftaya 32 puanla üçüncü sırada giren Göztepe, lider Eyüpspor'un 7, ikinci durumdaki Kocaelispor'un 1 puan gerisinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Romal Palmer ile Billal Messaoudi'nin sakatlıkları bulunuyor.

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