Göztepe, ilk devreyi deplasmanda tamamlayacak

Trendyol 1. Lig'de son 4 maçını kayıpsız geçen Göztepe, ilk devrenin son maçında deplasmanda Bodrum FK ile mücadele edecek.
Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından 17. haftaya 32 puanla üçüncü sırada giren Göztepe, lider Eyüpspor'un 7, ikinci durumdaki Kocaelispor'un 1 puan gerisinde yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Romal Palmer ile Billal Messaoudi'nin sakatlıkları bulunuyor.
Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından 17. haftaya 32 puanla üçüncü sırada giren Göztepe, lider Eyüpspor'un 7, ikinci durumdaki Kocaelispor'un 1 puan gerisinde yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Romal Palmer ile Billal Messaoudi'nin sakatlıkları bulunuyor.
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