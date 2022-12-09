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Göztepe, ilk cezalı maçında Manisa FK'yı ağırlıyor

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Göztepe, evinde Manisa FK'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, ilk cezalı maçında Manisa FK'yı ağırlıyor
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09 Aralık 2022 14:05
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Göztepe, cezası nedeniyle seyircilerinin takip edemeyeceği müsabakada 10 Aralık Cumartesi günü Manisa FK'yi konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Manisa FK mücadelesinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, ilk cezalı maçına Manisa FK karşısında çıkacak. Müsabakayı Manisa FK'li taraftalar takip edebilecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe, 17. haftaya 18 puan ve averajla 13. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, tatil edilen Altay müsabakası dışında oynadığı son 2 iç saha karşılaşmasını galip tamamladı.

Son 8 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunan Manisa FK 24 puan ve averajla 8. durumda bulunuyor.

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