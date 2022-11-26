Göztepe ile Altay 59. randevuda!

Spor Toto 1. Lig'in iki İzmir temsilcisi Göztepe ile Altay, yarın profesyonel liglerde 59. randevuya çıkacak.



Göztepe ile Altay arasında yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Müsabakayı Altaylı taraftarlar da takip edecek.



Geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki ekip, liglerde 58 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 24, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı.



Bu maçlarda Altay'ın 71 golüne karşılık Göztepe 49 gol kaydetti.



Geçen sezonki karşılaşmaları Altay 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazanmıştı.



Golcüler



İki takım arasındaki rekabette Altay'da 48, Göztepe'de 32 farklı isim gol üretti. Altay adına 7 gol atan İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan Mustafa Denizli, Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel takımları adına en fazla gol kaydeden isimler olarak dikkati çekiyor.



Göztepe ile Altay, daha önce liglerde çıktıkları 58 müsabakanın 33'ünü Alsancak, 23'ünü Atatürk, birer tanesini de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ile Gürsel Aksel Stadı'nda oynadı.





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