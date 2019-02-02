Dördüncü kırmızı kart

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Göztepe, ikinci yarıdaki 3 maçını da kaybetti.Cameron Jerome'un kırmızı kartla oyun dışında kaldığı müsabakada Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla yenilen Göztepe, ikinci devredeki kötü sonuçlarını sürdürdü. Ligin ikinci yarısına deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 3-2'lik yenilgiyle başlayan Göztepe, evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olduktan sonra dün de Fenerbahçe karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.20. haftayı 22 puanla tamamlayan Göztepe, maç fazlasıyla düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un sadece 4 puan önünde yer alıyor. Bu sezon dış sahada 11. maçında 9. kez sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda sadece 6 puan topladı.Bu sezon Andre Poko, Andre Castro ve Kadu'nun kırmızı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de Cameron Jerome takımını eksik bırakan 4. futbolcu oldu. Forvet oyuncularından Nabil Ghilas'ın sakatlığının bulunduğu, Samed Ali Kaya'nın da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandığı Göztepe'de Jerome en az 2 maç takımdan uzak kalacak.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 6 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Göztepe ligde ise 10 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.