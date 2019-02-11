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Göztepe ikinci yarıda ilk kez güldü

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftayı Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci devresinde ilk galibiyetine imza attı

Kaynak: AA
Göztepe ikinci yarıda ilk kez güldü
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11 Şubat 2019 09:39
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftada konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, ligin ikinci devresinde ilk puanlarına ulaştı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin beraberliği yakalamasına engel olamayan sarı-kırmızılı ekip Nabil Ghilas'ın kaydettiği golle rakibini 3-2 mağlup etti. Ligde 21. haftanın ardından puanını 25'e çıkaran Göztepe, haftayı averajla 10. sırada tamamladı.

İkinci devrede ilk puanlarına ulaşan Göztepe, iç sahada da 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Dünkü karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Deniz Kadah, sarı-kırmızılı formayla ligde ilk golünü kaydetti. Deniz Kadah, Süper Lig'de son golünü 7 Nisan 2018'de Antalyaspor formasıyla Kardemir Karabükspor'a atmıştı.

Deniz Kadah gibi ligde ilk golünü Aytemiz Alanyaspor karşısında bulan Celso Borges, 19. haftada 1-0 yenildikleri Galatasaray maçında skor 0-0 iken bir penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.

Ligin ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sadece 54 dakika süre aldıktan sonra yabancı sayısı nedeniyle lisansı dondurulan Nabil Ghilas, tekrar lisansının çıkarıldığı ikinci devrede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Dünkü müsabakada 83. dakikada oyuna dahil olan Ghilas, attığı golle takımına galibiyet getiren isim oldu. Geçen yıl Göztepe formasıyla 6 golü bulunan Ghilas, son gol sevincini 27 Nisan 2018'de oynanan Kardemir Karabükspor maçında yaşamıştı.

Göztepe'de 3 cezalı
Ligde 17 Şubat Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Göztepe'de dünkü maçta kırmızı kartla cezalandırılan Serdar Gürler'in yanı sıra bu sezon 4. sarı kartlarını gören Celso Borges ile Yasin Öztekin bu müsabakada forma giyemeyecek.

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