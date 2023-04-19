Göztepe ikinci yarıda coştu

Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçını kazanıp bitime 5 hafta kala Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Göztepe sezonun ikinci yarısında bambaşka bir kimliğe büründü. Sezonun ilk devresini 24 puanla 11'inci basamakta tamamlayan Göztepe, 2023 yılında taraftarını mest etti. Ara dönemde Ngalina, Hikmet, Traore ve Loue'yi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda 13 maçta 29 puan toplayıp Süper Lig'i garantileyen lider Samsunspor'un ardından en iyi performans gösteren ekip oldu. İkinci yarıya evinde Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek başlayan sarı-kırmızılılar ardından üst üste Erzurumspor FK ve Bandırmaspor maçlarını kazandı. Bu kez Gençlerbirliği'ne Ankara'da 1-0 yenilen Göz-Göz, bu mağlubiyetin ardından müthiş bir seri yakaladı.

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 9 müsabaka oynayan Göztepe 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek aylardır hasret kaldığı Play-Off hattına adını yazdırdı. Göztepe bu periyotta Gürsel Aksel Stadı'nda Boluspor ve Pendikspor'la bebarebe kaldı. İzmir ekibi, Altınordu (D), Tuzlaspor (D), Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor (D), Samsunspor, Ankara Keçiörengücü (D) ve Eyüpspor'u yenmeyi başardı. Lider Samsunspor, ikinci yarıda 13 maçta 11 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi alarak 34 puan topladı. Samsunspor tek yenilgisini Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'den aldı. Göztepe, 23 Nisan Pazar günü 34'üncü hafta maçında ezeli rakibi Altay'la Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.