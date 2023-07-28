Göztepe iki transferini açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel ve Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Ümit Akdağ'la kiralık olarak anlaştığını açıkladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kiralık olarak anlaşılan 25 yaşındaki Celil Yüksel'in 1. Lig'de 104 maça çıktığı belirtildi. Futbola Galatasaray'da başlayan Celil Yüksel, daha sonra Adanaspor ve Samsunspor'da forma giydi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kiralık olarak anlaşılan 25 yaşındaki Celil Yüksel'in 1. Lig'de 104 maça çıktığı belirtildi. Futbola Galatasaray'da başlayan Celil Yüksel, daha sonra Adanaspor ve Samsunspor'da forma giydi.
Göztepe, Ümit Akdağ transfer içinse "2003 doğumlu defans oyuncusu Ümit Akdağ sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. Son olarak Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.