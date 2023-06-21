Göztepe iki transferi bitirmek istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe biri yabancı iki futbolcuyu listeye aldı.



Göztepe, Erzurumpor FK'dan golcü Eren Tozlu ve Senegal Ligi ekiplerinden Diambars'ta forma giyen kanat oyuncusu Sory Diallo'nun peşine düştü.



ÇOK BEĞENİLDİ



Göztepe'li kurmayların 20 yaşındaki Senegalli Diallo'yu çok beğendiği ve takıma kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic ekibinin, Diallo'yu bir turnuvada izledikleri de ifade edildi.



YERLİ DE HEDEF EREN



Yerli transferinde de hareketli günler geçiren Göztepe, Erzurumspor FK'dan geçen sezon 31 maçta 13 gol atıp 4 de asist yapan Eren'e de teklifini götürdü. Tecrübeli futbolcunun şampiyonluğa oynayacak bir takıma gitmek istediği kaydedildi.



Giresunspor, Pazarspor, Mersin İdman Yurdu, Samsunspor, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor FK'da top koşturan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 369 maçta 98 kez fileleri sarstı.



Göztepe, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest ve Giresunspor'dan kaleci Ferhat Kaplan'la prensipte anlaşma sağlamıştı.





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