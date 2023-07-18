Göztepe iki transferi açıklamak üzere

Gelecek sezon Trendyol Süper Lige çıkmak için çalışmalara başlayan Göztepe'de iki isim açıklanmak üzere.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe iki transferi açıklamak üzere
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18 Temmuz 2023 13:45
İzmir'in, Trendyol 1. Lig'deki temsilcilerinden Göztepe'yi 22 Temmuz'da başlayacak İtalya kampı öncesi transfer heyecanı sardı.

Göztepe uzun zamandır beklediği golcü Mame Diouf transferinde sona geldi. Son olarak Konyaspor'da görev yapan Senegalli golcünün 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

BİR DİĞER HEDEF: AHMED ILDIZ

Diouf'un yanı sıra Göztepe'nin bu hafta geçen sezon Eyüpspor ve Pendikspor'da kiralık oynayan Alanyasporlu 26 yaşındaki orta saha Ahmed Ildız'ı da açıklayacağı ifade edildi.

Şu ana kadar Mateusz Lis, Sory Diallo, Tarkan Serbest, Ali Dere, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş ve Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna dahil eden Göztepe'nin gidecek yabancı oyuncuların durumuna göre takviyelerini sürdüreceği bildirildi.

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