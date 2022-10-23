Göztepe iki hafta sonra Yasin'le güldü!

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe iki hafta sonra Yasin'le güldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2022 18:01
Yasin Öztekin
Yasin Öztekin
Samsunspor
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazandı. 

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 45+3. dakikada Yasin Öztekin kaydetti. 

2 haftalık mağlubiyetin ardından galibiyete ulaşan Göztepe, 11 puanla 13. sıraya yerleşti. Ligde ilk galibiyetini geçen hafta alan Yeni Malatyaspor ise bu yenilginin 6 puanla 18. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Göztepe, Denizlispor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ