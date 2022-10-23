Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazandı.



Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 45+3. dakikada Yasin Öztekin kaydetti.



2 haftalık mağlubiyetin ardından galibiyete ulaşan Göztepe, 11 puanla 13. sıraya yerleşti. Ligde ilk galibiyetini geçen hafta alan Yeni Malatyaspor ise bu yenilginin 6 puanla 18. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Göztepe, Denizlispor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek.

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