Göztepe için kritik hafta!

Göztepe pazar günü bu sezonki en kritik sınavına çıkacak. Konyaspor'a konuk olacak olan Göztepe yenilir, rakibi Giresun kazanırsa bitime 7 hafta kala puan farkı 11'e yükselecek.



Süper Lig'de kümede kalma umutlarını iyice azaltan Göztepe bıçak sırtında. Milli araya kadar üst üste 7 maçını da kaybederek ateşe düşen ve 27 puanla 18. sıraya kadar gerileyen Göz-Göz, pazar günü lig ikincisi Konyaspor'a konuk olacak.



Sarı-kırmızılıların, ligde kalmak için Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren rakibi önünde kazanmaktan başka çaresi yok. Olası bir kayıp durumunda düşme potasının üzerindeki Giresunspor ve rakibi Altay'ın kazanması halinde kurtuluş için puan farkı iyice açılacak.



ARTIK HESAP KİTAP ZAMANI GELDİ



Konya'dan puansız ayrılması halinde, Giresun'un Sivas'ı yenmesi, Altay'ın da Antalyaspor engelini kayıpsız aşması durumunda Göztepe'nin işi daha da zorlaşacak. Bu senaryoda Giresun ile puan farkı 11'e, Altay ile ise 5'e çıkacak. Hem Giresun, hem de Altay maçlarını evinde oynayacak. Göztepe'nin Konya'yı yenip, rakiplerinin kaybetmesi durumunda ise Giresun'la puan farkı 5'e inerken sarı-kırmızılılar, Altay'ı 1 puanla sollayarak 17. sıraya yükselecek ve umutlarını son 7 haftaya taşıyacak.



ÖNCE DURDUR SONRA VUR



Göztepe'nin başında iki maçtan da yenilgiyle ayrılan Stjepan Tomas, Konyaspor'u imha planını belirledi. Göz-Göz'ün başında ilk galibiyetini alıp umutlarını son 7 haftaya taşımak isteyen Hırvat teknik adam, güçlü rakibini deplasmanda önce durdurmayı planlıyor. İlk yarıda kontrollü bir futbol kurgulayan Tomas, rakibin en önemli gol silahı Cikalleshi'ye de kilit vuracak. Takımının en golcü ismi olan Cikalleshi'yi savunmada Dino tutacak. Tomas, Halil ve orta alandan Aytaç'ın getireceği toplarla Franco, Ndiaye ve sonradan oyuna almayı planladığı Jahovic ile sonuca gidecek.



YILDIZLAR DÖNÜYOR



KONYASPOR'A konuk olacak olan Göztepe'de yıldız futbolcular takıma dönüyor. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Atınç ve Moubandje iyileşerek idmanlara başlarken, Alanya maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Aytaç ve Berkan da takımdaki yerini alacak. Teknik direktör Stjepan Tomas'ın güçlü rakibi önünde Alanya maçından farklı olarak Atakan'ın yerine Berkan'a, Soner'in yerine de Aytaç'a şans vermesi bekleniyor. Savunmada Kahraman'ın yerine de Atınç'ın forma giyeceği öğrenildi.



KOZU NDİAYE



Göztepe'nin kaydettiği 10 golle en golcü ismi olan Ndiaye, sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor önünde en büyük kozu olacak. Yine kanatta forma giymesi beklenen Senegalli golcü, hem iki haftalık gol orucunu sona erdirmek, hem de Göztepe'ye hayat vermek için sahaya çıkacak.





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