Göztepe, iç sahada kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Göztepe, evinde resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.



Bu sezon tekrar yükseldiği Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Göztepe, iç sahada taraftar desteğini her zaman yanında hissediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sezon cezalı olduğu Sipay Bodrum FK karşılaşması dışındaki müsabakalarda birçok Süper Lig takımının aksine tribünleri doldurdu.



Geride kalan 11 maçta 18 puan toplayan Göztepe, bu puanların 16'sını iç sahada elde etti. Dış sahada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı futbolcular Gürsel Aksel Stadı'nda ise son 5 maçını kayıpsız geçti.



Sezonun ilk iç saha maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe; Sipay Bodrum FK (2-0), Bellona Kayserispor (3-0), Net Global Sivasspor (3-2), Trabzonspor (2-1) ve TÜMOSAN Konyaspor'u (2-0) mağlup etti.



Son yenilgi 4 Kasım 2023'te



Gürsel Aksel Stadı'ndaki son yenilgisini geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig'in 11. haftasında 4 Kasım 2023'te Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan Göztepe, daha sonra 1'i Ziraat Türkiye Kupası, 11'i 1. Lig ve 6'sı Süper Lig maçı olmak üzere 18 müsabakayı kaybetmedi.



Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 14 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



Süper Lig'de iç sahada 4 yenilgisiz takımdan biri konumundaki Göztepe dışında Galatasaray, ikas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir henüz iç sahada kaybetmedi.



Uzatmalarda gelen 3 galibiyet, 1 beraberlik



Göztepe, bu sezon iç sahada 3 maçta uzatma bölümlerinde bulduğu gollerle skoru lehine çevirirken, 1 müsabakada da yine uzatmada attığı golle sahadan beraberlikle ayrıldı.



Göztepe, Fenerbahçe karşısında 90+5'te Romulo Cardoso'nun golüyle skoru 2-2'ye taşıdı ve karşılaşmayı 1 puanla tamamladı.



İzmir temsilcisi, 2-0 öne geçtiği Net Global Sivasspor maçında skoru 2-2'ye getiren rakibi karşısında 90+4. dakikada David Fofana ile 3 puanın sahibi oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında 90+2. dakikada David Tijanic'in golüyle müsabakayı 2-1 kazandı.



Pazar günkü TÜMOSAN Konyaspor karşısında da Göztepe, 90+8. dakikada penaltıdan Romulo ve 90+10. dakikada Kuryu Matsuki'nin golleriyle 2-0 üstünlük kurdu.





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