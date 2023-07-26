Göztepe hazırlık maçında tek golle galip geldi

1. Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Serie C ekibi Legnago Salus'u 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe hazırlık maçında tek golle galip geldi
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26 Temmuz 2023 21:53
Sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Trendyol 1. Lig temsilcisi Göztepe, özel maçta İtalya Serie C ekibi Legnago Salus'u 1-0 yendi.

Pergine Spor Merkezi'ndeki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede 65. dakikada penaltıdan Kenneth Mamah'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

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