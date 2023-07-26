Göztepe hazırlık maçında tek golle galip geldi

Sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Trendyol 1. Lig temsilcisi Göztepe, özel maçta İtalya Serie C ekibi Legnago Salus'u 1-0 yendi.
Pergine Spor Merkezi'ndeki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede 65. dakikada penaltıdan Kenneth Mamah'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Pergine Spor Merkezi'ndeki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede 65. dakikada penaltıdan Kenneth Mamah'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.