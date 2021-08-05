Göztepe, hazırlık maçında 3 golle güldü

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Menemenspor ile karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, hazırlık maçında 3 golle güldü
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05 Ağustos 2021 20:57
Süper Lig temsilcisi Göztepe, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'la oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-2 kazandı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde seyircisiz oynanan müsabakanın ilk yarısını Göztepe, Yalçın Kayan'ın golüyle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Makana Baku ile farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Toni Gomis'in golüne engel olamadı.

Lourency ile farkı tekrar 2'ye çıkaran Göztepe, Ahmet Sagat'ın kaydettiği gole rağmen müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Göztepe'de Beykan Şimşek'in kullandığı penaltıda Menemenspor kalecisi Amir Güren gole izin vermedi.


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