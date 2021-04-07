Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için hazırlıklara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Abone Ol
Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2021 15:26
Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Göztepe'de futbolcular, Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer isimler ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ ayak bileğinde zorlanma ve ödem tespit edilen Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.