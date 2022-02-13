Göztepe, Hatay deplasmanında

Göztepe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Hatay deplasmanında
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13 Şubat 2022 15:04
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor pazartesi günü Hatay'da karşı karşıya gelecek.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göztepe, üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından geçen hafta Altay'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip 27 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

İzmir temsilcisinde kart cezalıları Obinna Nwobodo ile Dino Arslanagic forma giyemeyecek. Adis Jahovic'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak iki takımın daha önceki 3 müsabakasında Atakaş Hatayspor'un 2, Göztepe'nin 1 galibiyeti bulunuyor. Atakaş Hatayspor'un 5 gol attığı müsabakalarda Göztepe 3 gole imza attı. İzmir temsilcisi rakibine karşı tek galibiyetini deplasmanda aldı.

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