Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda olimpiyat sporcusu yetiştiriyor

Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, Gürsel Aksel Stadı'nda futbolun yanı sıra farklı branşlardan sporcuları yetiştirmeye odaklandıklarını belirterek, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla katılmayı hedeflediklerini söyledi.



Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol takımının maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu'nun bir futbol stadı olarak planlandığını ancak devralma sürecinde stattaki bazı atıl alanları değerlendirme yoluna gittiklerini söyledi.



Bu doğrultuda stadın alt tarafındaki bölümleri bazı branşlar için hazırladıklarını kaydeden Durmaz, "Şu anda cimnastik, masa tenisi, satranç, okçuluk, tekvando, judo, bale ve eskirim olmak üzere 8 branşımızın altyapılarında hem spor okulu bazında hem de elit sporcu hazırlama düzeyinde antrenmanlarımızı burada gerçekleştiriyoruz." dedi.



Deniz Durmaz, tüm branşlarda olimpiyatta yer almanın kendileri için çok önemli bir hedef olduğunu, Ferhat Arıcan'ın 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edeceğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tokyo Olimpiyatları'nda iki sporcumuz vardı. Paris'te bir sporcumuz var ama Los Angeles'a çok daha fazla sporcuyla katılmak istiyoruz. Bu yolda çok fazla sporcu yetiştirmek istiyoruz. Onlara spor ahlakını, disiplinini vereceğiz. Ondan sonra antrenörümüzün verdiği teknik beceriler, geliştirici antrenmanlarla da Avrupa ve dünya şampiyonaları ile nihayetinde sporun çatı organizasyonu olan olimpiyatlarda ülkemizi, Göztepe'yi temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz."



İnciraltı Tesisleri



Olimpik branşlar için planladıkları İnciraltı Tesisleri'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Deniz Durmaz, sporcuların konaklayabileceği, antrenman yapabileceği bir yaşam merkezi tasarladıklarını aktardı.



Kulübün futbolla birlikte 17 branşta faaliyet gösterdiğini dile getiren Durmaz, "Kaliteden ödün vermeden, altını doldurarak ilerlememiz gerekiyor. O yüzden İnciraltı Tesisleri ile beraber birkaç branşın daha aktif hale geleceğini söyleyebilirim. Bunlar netleşmediği için isim veremiyorum ama branş sayımızı arttıracağız." ifadelerini kullandı.



Voleybol ve basketbolda hedef en üst lig



Voleybol ve basketbolda en üst ligde yer almak istediklerini anlatan Durmaz, şunları kaydetti:



"Voleybolda 2 dönem play-off oynadık. Sultanlar Ligi'nin kapısından döndük ama bu sene çok daha iddialı bir kadro kuruldu. 100. yılımızda kadın voleybolunda Sultanlar Ligi'ne çıkacağımıza inanıyorum. Aynı şekilde basketbolda 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan bir Göztepe izleyeceğimizi düşünüyorum. Yine orada da çok iddialı bir takımla karşınıza geleceğiz. 'Şehrimin takımı' projesinde olduğu gibi çok fazla çocuğumuzu, çok fazla İzmirliyi salonlara çekmeyi düşünüyoruz."





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