Göztepe, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada gruplar halinde çalışmayı sürdürdü.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden beri gruplar halinde Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenman yapan futbolcuların bugün çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı oyuncuların yarından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca antrenmanlarına belirlenen program dahilinde evlerinde devam edeceği kaydedildi.
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden beri gruplar halinde Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenman yapan futbolcuların bugün çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı oyuncuların yarından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca antrenmanlarına belirlenen program dahilinde evlerinde devam edeceği kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın