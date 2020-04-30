Göztepe, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada gruplar halinde antrenmanlarını devam ettirdi.

Haber; AA, Fotoï¿½raf; AA
Göztepe, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü
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30 Nisan 2020 22:28
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada gruplar halinde çalışmayı sürdürdü.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden beri gruplar halinde Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenman yapan futbolcuların bugün çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı oyuncuların yarından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca antrenmanlarına belirlenen program dahilinde evlerinde devam edeceği kaydedildi.

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