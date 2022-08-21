TFF 1. Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.



Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçın 44. dakikasında Göztepe Hüsamettin Yener ile öne geçerken ilk yarıyı da önde kapattı. İkinci yarıda ise Erzurumspor 81'de penaltı kazandı ve Olanare ile skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.



Bu sonuçla Göztepe 4 puana yükseldi. Erzusumspor ise puanını 2'ye çıkardı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ