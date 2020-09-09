Göztepe, Göktuğ Bakırbaş'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesini uzattığı kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Göktuğ Bakırbaş'ın opsiyonlu olarak 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiralandığı bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Göktuğ Bakırbaş'ın opsiyonlu olarak 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiralandığı bildirildi.