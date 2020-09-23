Göztepe, Gerson Rodriques için Lucescu'yu bekliyor

Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues'i transfer etmek isteyen Göztepe, Mircea Lucescu'nun kararını bekliyor.

Haber; Yeni Asır
Göztepe, Gerson Rodriques için Lucescu'yu bekliyor
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23 Eylül 2020 13:05
Göztepe yönetimi, santrfor Gerson Rodriques için girişimlerini tam gaz sürdürüyor. Geçen yıl Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Lüksemburglu futbolcunun kulübü Dinamo Kiev ile yönetim transfer pazarlığını sürdürüyor.

Göztepe forması giymeye sıcak bakan golcü futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

Ukrayna'da bu sezon 2 maçta forma giyen, Avrupa'da da iki karşılaşmada görev alan ve 2 gol kaydeden Gerson Rodrigues'in transferinde son kararı Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun vereceği öğrenildi.



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