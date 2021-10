Göztepe geriden geldi, hayat buldu!

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Nestor El Maestro'nun takımı Göztepe kozlarını paylaştı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Göztepe, 2-1 kazandı. Kasımpaşa 51. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçerken 67. dakikada Adis Jahovic eşitliği getirdi. 86. dakikada David Tijanic takımını üstünlüğe taşıdı.



Öte yandan, karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da tribünden izledi.



Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 6 puanda kalırken, kazanamama serisi 7 maça çıktı. Göztepe ise 8 puana yükseldi ve 4 haftalık mağlubiyet serisi son buldu.



Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Trabzonspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)



10. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tarkan'da kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş ceza sahası içindeki Brecka'ya pas oldu. Brecka'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta ise top yandan auta gitti.



23. dakikada Eysseric'in sağdan ortasında arka direkteki Tarkan'ın kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.



28. dakikada Eysseric'in sol kanatta kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Jorgensen, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.



38. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Burekovic, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ DEVRE)



51. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasına sağdan giren Eysseric'in içeri çevirdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etmek isterken meşin yuvarlak Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Kasımpaşalı futbolcu, dar açıya rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.



57. dakikada Jahovic, Ndiaye'nin pası sonrası ceza yayı üzerinde şutunu çekerken, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.



68. dakikada Göztepe skoru 1-1 yaptı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Ndiaye'nin ceza sahası içinde şutunda kaleci Harun ayaklarıyla golü engelledi ama dönen topu Jahovic tek vuruşla gole çevirdi: 1-1.



73. dakikada Jorgensen'in sert şutunu kaleci İrfan Can iki hamlede kurtardı.



86. dakikada Tijanic, Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Harun Tekin'in ceza sahası dışına yumrukladığı topu Tijanic uzak mesafeden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mehmet Emin Tuğral

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 78 Umut Bozok), Travnik, Eysseric, Dirar (Dk. 66 Hajradinovic), Yusuf Erdoğan, Jorgensen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 81 Kerim Alıcı), Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Burekovic (Dk. 67 Berkan Emir), Atakan Çankaya, Obinna (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Yalçın Kayan, Halil Akbunar (Dk. 40 Lourency), Cherif Ndiaye (Dk. 82 Tijanic), Jahovic

Goller: Dk. 51 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 68 Jahovic, Dk. 86 Tijanic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Eysseric, Dk. 25 Jorgensen, Dk. 77 Donk (Kasımpaşa), Dk. 77 Soner Aydoğdu (Göztepe)





