Göztepe, Gençlerbirliği maçına hazır

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında 11 Temmuz'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Göztepe, Gençlerbirliği maçına hazır
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10 Temmuz 2020 22:01
Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında 11 Temmuz'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde taktik çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra şut çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Cameron Jerome, Halil Akbunar, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı. Serdar Gürler'in yanı sıra çekilen MR sonucu sol uyluk arka bölge kasında zorlanma ve hafif ödem tespit edilen kaleci Beto antrenmanda yer almadı.

Göztepe ile Gençlerbirliği arasında Gürsel Aksel Stadı'nda 11 Temmuz'da saat 21.00'de oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



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