Göztepe, Galatasaray'dan 4 futbolcu istedi!

Süper Lig'de sezonun açılmasına kısa bir süre kala Göztepe yönetimi transferde yeniden harekete geçti.
Kadrosunda önemli eksikler olan Göz-Göz kanat ve savunma takviyesi için Galatasaray'ın yıldızlarına talip oldu.
Sarı-kırmızılılar, sağ kanat pozisyonu için Jimmy Durmaz'ın yanı sıra genç futbolcu Yunus Akgün ve Nijeryalı Jesse Sekidika'ya talip oldu. İstanbul ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan 21 yaşındaki Jimmy Durmaz'ı liste başına yerleştiren sarı-kırmızılılar, aynı mevkide görev yapan 20 yaşındaki Yunus ile 24 yaşındaki Sekidika'dan birini ise kiralık olarak transfer etmek istiyor.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Göz-Göz sağ bek transferi için de Şener Özbayraklı'yı gündemine aldı. Şener için de İstanbul ekibiyle görüşmeler sürerken İzmir ekibi 12 Eylül'de oynayacağı Denizli maçına kadar transferleri noktalamak istiyor.
Kadrosunda önemli eksikler olan Göz-Göz kanat ve savunma takviyesi için Galatasaray'ın yıldızlarına talip oldu.
Sarı-kırmızılılar, sağ kanat pozisyonu için Jimmy Durmaz'ın yanı sıra genç futbolcu Yunus Akgün ve Nijeryalı Jesse Sekidika'ya talip oldu. İstanbul ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan 21 yaşındaki Jimmy Durmaz'ı liste başına yerleştiren sarı-kırmızılılar, aynı mevkide görev yapan 20 yaşındaki Yunus ile 24 yaşındaki Sekidika'dan birini ise kiralık olarak transfer etmek istiyor.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Göz-Göz sağ bek transferi için de Şener Özbayraklı'yı gündemine aldı. Şener için de İstanbul ekibiyle görüşmeler sürerken İzmir ekibi 12 Eylül'de oynayacağı Denizli maçına kadar transferleri noktalamak istiyor.